«Gente venenosa»: Diego «Mono» Sánchez salió a defender a Yamila Reyna ante críticas por su reconciliación

Claramente, no es novedad, lo que ocurrió entre Yamila Reyna y Diego «Mono» Sánchez. Recordemos que a principios de este año, se filtraron conversaciones bastante subidas de tono del futbolista y una desconocida mujer.

En ese sentido, desde que los hechos ocurrieron, la pareja, nos tiene con un sube y baja de indirectas. Si volvieron o no, que pasean en la playa, que se dejan de seguir, que se tiran palos por fotos, etc. Ya no se entendía la situación entre la animadora y el futbolista.

No obstante, ahora está más que confirmado que volvieron. Es por esto, que la panelista de «Buenos Días a Todos», recibió unos ácidos mensajes por el regreso con su ex pareja. Ante esto, Diego Sánchez, salió en su auxilio.

¿Qué dijo?

El futbolista de «Coquimbo Unido», utilizó sus redes sociales para mandar el potente mensaje a quienes critican su regreso con la argentina.

«Por este medio quiero decirle a toda gente venenosa y que tiene no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una “opinión” o algún “consejo” (que jamás hemos pedido y jamás pediremos no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta)», detalló sobre su relación con Yamila Reyna.

«Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo y tampoco tienen porque saberlo”, agregó.

«Y para terminar le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ni un problema en lidiar con gente de ese tipo. Espero que tengan linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales», sumó el futbolista.

«Estaré atento a mensajes y opiniones porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y las ‘viejas’ cahuineras», finalizó.

Revisa su declaración acá: