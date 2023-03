Hasta con «invitación» al cerro Manquehue: así fue el gran regreso de Imagine Dragons a Chile

Imagine Dragons por fin pudo concretar y con mucho éxito su esperado regreso a Chile, después de postergar su paso por Sudamérica que estaba pactado para octubre de 2022.

Tuvieron que pasar cerca de cinco años para concretar la cuarta visita de la banda de pop rock estadounidense a suelo nacional, después de sus dos shows en el Parque O’Higgins (Lollapalooza Chile 2014 y 2018), y su presentación en el Movistar Arena en el marco de la gira Smoke + Mirrors Tour 2015.

La renovada visita de Imagine Dragons a Chile

El grupo liderado por el vocalista Dan Reynolds volvió a presentarse en nuestro país, pero debutando en el Estadio Bicentenario de La Florida durante la noche del recién pasado martes 7 de marzo.

Asimismo, el show inició poco más tarde de las 21:00 horas. La canción «My Life» partió con el setlist que contó con 21 temas que hicieron corear y saltar a un público en gran parte joven, muy familiar, y con muchos niños y niñas en los hombros de sus progenitores para ver mejor el concierto.

A lo anterior se sumaron éxitos como «Believer», «It’s Time», «Thunder», «Natural», «Whatever It Takes», «Enemy», «Bad Liar», «On Top of The World», «Bones y «Radioactive». Todo en un show que duró alrededor de una hora y 45 minutos, que encantó a todos los asistentes al recinto de La Florida.

Además, cabe destacar que en el momento en el que toda la agrupación se ubicó en el fin de la pasarela, no solamente cantaron temas suyos de forma acústica. También agregaron un cover que no había tocado en los más recientes shows: «Three Little Birds» de Bob Marley and The Wailers.

Pero no fue lo único destacable, ya que la energía y la presencia escénica de Dan Reynolds y el guitarrista, Daniel Wayne Sermon, también fue algo que sumó bastante al concierto.

Incluso, el vocalista bajó del escenario para cantar junto a sus fans y tener contacto físico. Hasta reveló que fue a una «caminata» al cerro Manquehue y bromeó al invitar a todo el público (antes de cantar «Bad Liar»), para que lo subieran de nuevo, pero a las 6:00 horas de este miércoles.