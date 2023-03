Carla Jara se sinceró sobre la decisión de cambiar su apellido paterno

Carla Jara, empezó su carrera televisiva en 2001 y desde ese entonces la vemos en diversos formatos como: realitys, programas juveniles y de conversación y series. La actriz, también abre su corazón y nos cuenta diversos episodios de su vida.

En ese sentido, ayer apareció en la última edición del estelar «Buenas Noches a Todos» de TVN. Jara, contó el deseo de cambiar su primer apellido, ya que su padre estuvo ausente durante su vida. Y quiere, llevar el de su madre, quien ha estado con ella en todos su procesos.

La idea de cambiar su apellido

«Cuando chica sí, me lo cuestioné. Pero después, a medida de que van pasando los años, me he preocupado de hacer terapia, de perdonarlo, de entenderlo, para yo poder avanzar en mi vida», respondió ante la consulta de Eduardo Fuentes.

«Cuando era más chica estaba siempre a la defensiva, porque obviamente no quería que me volvieran a abandonar, no quería que me hicieran daño, no quería que volviera a pasar, que alguien me volviera a romper el corazón», sumó Carla Jara.

La actriz confeso que lleva su apellido, pero quisiera cambiarlo. «Me encantaría llevar el apellido de mi mamá. Sería Carla Cádiz», confesó.

Eduardo Fuentes, inmediatamente le preguntó ¿Por qué aún no lo hace? La ex chica «Mekano», respondió lo siguiente: «No es un trámite fácil, sobre todo, por el cambio de los hijos y las cosas a su nombre».

«Pero creo que en algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá, porque es la que me ha sacado adelante finalmente en estos 38 años que tengo«, reveló la actriz.

«Ha hecho que me convierta en la mujer que soy. Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino», finalizó Carla Jara.

Revisa el capítulo acá: