Carla Jara y la curiosa respuesta que recibió en despacho desde Viña: «Estamos super volás»

Carla Jara compartió con sus seguidores una gran noticia durante los últimos días: agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Viña del Mar tras fichar por TV+ y apoyar en terreno al programa «Sígueme y Te Sigo» durante la época festivalera.

Precisamente fue en una de sus primeras apariciones de su nueva casa televisiva, donde la ex chica Mekano fue sorprendida por una veraneante. La chiquilla se expresó con total sinceridad a través de las pantallas de TV+, dejando entre la espada y la pared a la también actriz.

La curiosa respuesta de una joven a Carla Jara en vivo

«Hola mis bellezas!!!! Les cuento que estaré desde mañana en Viña para mostrarle todo lo que está pasando por estos lados!!!! Los espero mañana en @siguemeytesigotvmas», dijo Carla Jara hace unos días, junto con anunciar su aparición en la pantalla chica.

Precisamente, tal como lo anunció la ex chica Mekano, debutó en el programa de TV+. En ese sentido fue que Carla Jara fue sorprendida por una veraneante a la que entrevistó muy brevemente, debido a su total sinceridad.

«… Pero igual hay personas tomando sol, me voy a acercar aquí a algunas amigas a ver si quieren conversar conmigo», comenzó diciendo Carla Jara en el despacho. Junto con acercarse a una joven a quien saludó muy amablemente.

«Hola chiquillas, ¿cómo están?», consultó la comunicadora, quien recibió como respuesta algo que la dejó muy sorprendida. «Estamos súper volás», respondió la chiquilla, quien reaccionó señalando: «Noo… ya, entonces no. Me alejo mejor. Me alejo porque podemos correr peligro. Estaban muy relajadas las chiquillas ahí, querían estar…», añadió antes de encontrar a otras personas para entrevistar, en el sector 3 de Reñaca.

Este gracioso momento fue compartido por el perfil, «OjoalaTele», generando muchas reacciones entre los internautas. «Desde Shaturno, adelante estudio»; «La sinceridad ante todo»; «Peligro de que la entrevista se extienda sin razón y con mucha risa»; «El peligro: comerse un bajón de 3 completos», fueron parte de los comentarios en la viralizada publicación.