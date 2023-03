La importante decisión de Daniela Aránguiz sobre su participación en Aquí se Baila

Daniela Aránguiz había confirmado hace unos días, con bombos y platillos, que se unía a Aquí se Baila. Sin embargo, la ex chica Mekano no pudo continuar con su nuevo proyecto televisivo debido a una grave lesión.

Así lo confirmó la misma panelista farandulera en una nueva edición de Zona de Estrellas, donde entregó detalles de su molestia física e incluso, reveló un contacto de la producción de Canal 13, donde ellos le manifestaron su intención de que continuara en el espacio de baile.

Daniela Aránguiz confirma su salida del programa de Canal 13

«Estábamos preparándonos, porque ya mañana grabábamos el programa del baile. Teníamos las dos coreografías montadísimas, súper bonitas», comenzó contando Daniela Aránguiz, según consignó La Cuarta.

En esa misma línea, la panelisata farandulera continuó detallando que en un ensayo con su compañero, Darwin, se produjo la lesión que la alejó de Canal 13. «Me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica, y al no ser bailarina, me fracturé una costilla», declaró en las pantallas de Zona Latina.

Daniela Aránguiz siguió ensayando, pero hubo un momento en el que ya no aguantó las molestias por lo que se realizó un nuevo chequeo médico. En esa oportunidad le dieron 15 días de reposo que la llevaron a tomar una importante decisión.

«Lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van súper desfasados (…) Estaba súper entusiasmada, es algo que me encantaba», confesó junto con revelar que no alcanzó a aparecer en el programa y que hubo una sugerencia por parte de la producción de Aquí se Baila para que pudiese seguir en el programa. «Me llamaron de la producción y me dijeron: ‘Hace un baile igual sin lift’», señaló la ex chica Mekano, quien no aceptó esta condición.

«Dije: ‘No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobreexigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar», indicó Daniela Aránguiz en Zona de Estrellas.