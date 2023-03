«¿No será mucho derroche?»: el ostentoso refrigerador de Daniela Aránguiz que cuesta $17 millones

Daniela Aránguiz vuelve a dar que hablar, pero curiosamente no por alguna polémica con alguien de farandulandia. La ex chica Mekano fue tema de conversación en el podcast, «Con la ayuda de mis amikas», quienes se refieron a una millonaria posesión de la chiquilla.

Si bien hace unos días la influencer estuvo en el ojo del huracán por su cahuín con Jorge Valdivia y Maite Orsini, además otras especulaciones vinculadas a Cecilia Gutiérrez, Adriana Barrientos y Raquel Argandoña, ahora estuvo en la palestra por ni más ni menos que un refrigerador que tiene un costo de $17 millones.

En el programa conducido por María José «Lady Ganga» Castro y Valeria Luna, recordaron el ostentoso regalo que le entregó su ex pareja, Jorge Valdivia.

El lujoso y millonario objeto que posee Daniela Aránguiz

Mediante el diálogo de las chiquillas antes mencionadas, se refirieron al electrodoméstico de la casa de la ex chica Mekano que, tal como te mencionamos, tiene un valor de 17 palitroques.

«Los electrodomésticos SMEG básicamente quedan en la categoría del mueble chino», comentó María José Castro a través del conocido espacio

Pero la «Lady Ganga» no se quedó ahí, ya que también lanzó: «¿Cómo podí tener un refrigerador más caro que un auto de lujo?». En esa misma línea, Valeria Luna no se quedó atrás y también dijo: «el único más hardcore que he visto ha sido el de las Kardashian», sostuvo.

Incluso, según consignó Corazón, a través del mismo programa compartieron un extracto de una conversación en sus redes.

«¿CÓMO QUE UN REFRIGERADOR DE 17 PALOS? 🤯 ¿No será musho derroshe? 😨 En el último capítulo de Con la Ayuda de mis Amikas hablamos del posible divorcio de Daniela Aránguiz y el Mago Valdivia, y no podemos creer que entre sus bienes haya un refri que cuesta lo mismo que el CAE. ¿Quieres saber qué más incluye la lista?».