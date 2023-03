Popular humorista que pasó por Viña 2023 se une como panelista en matinal «Tu Día»

En el episodio de esta mañana del matinal «Tu Día» en Canal 13, Nacho Gutiérrez y Priscilla Vargas, dieron una importante noticia. Los animadores, presentaron a la exitosa comediante que se unió y será parte del estelar.

En primera instancia, para que no te asustes, Gutiérrez se encuentra reemplazando a José Luis Repenning, ya que esta de vacaciones. En ese sentido, él junto a la querida animadora, fueron los encargados de presentar la noticia.

¿Y quién será? Nada más ni nada menos, que la humorista que dio vida a la aplaudida primera noche, Pamela Leiva.

Pamela Leiva, la nueva apuesta del matinal

Recordemos que, la comediante, se lució el domingo 19 de febrero, luego de la presentación de Karol G. No obstante, durante la semana festivalera, Leiva, se quedó como panelista invitada del canal.

La duda era sí la participación era momentánea o seguiría. Y así fue confirmado, hoy. Pamela Leiva, se incorporó como miembro oficial del panel. Todo ocurrió, al final del programa, cuando los animadores recibieron a la madre de la humorista.

El equipo de «Tu Día» junto a la mamá, comenzaron a comentar sobre la rutina de la comediante en su debut Viña 2023.

«Atención equipo, y con la señora María acá, tenemos que hacer un anuncio oficial y celebrarlo con todo«, comenzó anunciando el conductor de reemplazo

«¡Desde hoy y oficialmente, se suma al programa ‘Tu Día’ de Canal 13 la gran Pamela Leiva!», complementó Nacho Gutiérrez.

Inmediatamente las personas reaccionaron ante las importante noticia. «Vi todo el programa muy entretenido. La mamá de Pamela super buena onda me reí mucho», «Suuuper entretenido el bloke de Pamela y su mamá… he reído mucho», «nunca veo matinales pero por la Pame y su mamá me quedé viendo este!!! Muy buen programa!», fueron algunos de los comentarios.

Revisa acá el momento «Tu Día»: