Resultados FUAS: ¿Dónde ver si tengo gratuidad o el resto de beneficios?

Los estudiantes de Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos, acaban de regresar a clases y algunos entran por primera vez. En ese contexto, hoy salieron los resultados del FUAS, sistema de beneficios para financiar la educación superior.

Pero ojo, es la asignación final para quienes postularon en el periodo del 5 octubre al 22 de noviembre del 2022. Acá te mostramos cómo puedes conocer tu resultado.

¿Dónde revisar los resultados del FUAS?

Los resultados del FUAS se pueden revisar online en el portal de Beneficios Estudiantiles, ingresando el RUT. La información está habilitada desde las 15:00 horas de hoy (jueves 9 de marzo).

Segundo plazo para postular

Pagar el arancel de la educación superior, no es fácil, sabemos que es necesario a veces la ayuda, porque el bolsillo no da para todo. En ese sentido, aún queda oportunidad, por si no alcanzaste a postular en el primer periodo.

El segundo proceso de inscripción al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) es desde el jueves 16 de febrero y el hasta 16 de marzo de 2023. Ojo, solo quedan 7 días.

Para poder postular solo debes seguir los siguientes pasos:

Dirigirse al sitio web fuas.cl e iniciar sesión con RUT y contraseña. Si no tienes cuenta, debes registrarte para poder realizar el proceso.

Ingresar la información requerida como NEM , si corresponde, además de los datos más cercanos a la realidad del grupo familiar.

como , si corresponde, además de los datos más cercanos a la realidad del grupo familiar. Enviar la postulación para recibir un comprobante.

Beneficios a los que se puede acceder con el FUAS

Las becas de Reparación y Vocación de Profesor cuentan con sus propios formularios para poder inscribirse.

Gratuidad.

Beca Nuevo Milenio.

Beca Bicentenario.

Beca Juan Gómez Millas.

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros.

Beca Excelencia Técnica.

Beca Excelencia Académica.

Beca Distinción a la Trayectoria Educativa (DTE).

Beca para Hijos de Profesionales de la Educación.

Beca de Articulación.

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad.

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre.

Beca de Alimentación para la Educación Superior (Junaeb).

Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Crédito con Garantía Estatal.