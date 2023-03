¡Se fue hasta presa!: Así terminó la aventura del chiste de Pamela Leiva con el garoto

Pamela Leiva, se lució en su rutina el domingo 19 de febrero en El Festival de Viña del Mar. Lo que más le encantó al público fue el chiste que contó sobre su experiencia con un brasileño y que claramente tenía que sacar la cara como chilena.

«Llegamos al motel y me fui al baño a pegarme una enjuagada y ahí me bajó una reflexión y me acordé de lo que me dijo un gran amigo ‘cuando uno se come a alguien en el extranjero uno siente que está cule… en nombre de todos los chilenos», relató.

«Yo decía ‘ese garoto se va a olvidar de mi nombre pero toda su vida se va a recordar que se comió a una chilena muito gostoza«, finalizó la humorista.

¿Y cómo sigue?

Los comediantes, Pamela Leiva y Vicho Viciani, preparan cada cierto tiempo un podcast llamado «Diario de un Apocalipsis». En ese sentido, en el último capítulo, la humorista, siguió contando la historial del «garoto».

«Les quiero contar en exclusiva que mi toma de detención en Río de Janeiro en pelota en un motel fue verdad», comenzó relatando entre risas.

«Me fui presa y en pelota. Te juro que esa noche lo pasé tan como el hoyo, estaba tan asustada, tenía tanto miedo...», sumó.

«Yo se que en algún momento de mi vida me voy a reír de esto, lo juro«, manifestó Pamela Leiva.

Cuando la liberaron, llamó a su mejor amiga y le contó todo lo que ocurrió. «Te acaban de regalar tu rutina para Viña», le contestó su amiga.

«La vida me regaló esta historia para llevarla a Viña», agregó la comediante.

«Fue una historia muy bonita fue un hecho traumático como todo lo que cuento pero que tuvo una razón de ser», siguió.

«Cuando nos dieron la libertad, con el garoto nos fuimos a otro motel», finalizó Pamela Leiva.