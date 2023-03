«Vamos mi niña, tu puedes»: el sentido mensaje de la esposa de Mauricio Flores por delicado estado de su hija

Si durante la última jornada fue Mauricio Flores quien se refirió al accidente cerebrovascular de su hija, Danika, el resto de la familia del comediante también se sumó a las palabras del actor y agradecio el apoyo del grante.

«Hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un accidente cerebro Vascular que la ha mantenido en estado de riesgo del cual esperamos salga pronto de esta condición», señaló el ex Morandé con Compañía, previo a las publicaciones de su esposa, Ximena Toledo, y su hija, Valentina.

Los mensajes de la familia de Mauricio Flores

«Vamos mi niña, tu puedes», manifestó Ximena Toledo, quien compartió una oración en las historias de su cuenta de Instagram, etiquetando la cuenta personal de su hija que está internada en la Clínica Alemana.

A lo anterior, la mamá de Danika también subió otra foto. En ese registro, Ximena Toledo pidió oraciones por su hija para su pronta recuperación. «Por favor, acompáñennos todos los días a las 21:00 horas en una cadena de oración para nuestra amada hija, Danika Flores. Muchas gracias», agregó la esposa de Mauricio Flores en la red social.

De igual modo, Valentina (hermana de Danika), también se expresó a través de su perfil personal, dando las gracias por todo el apoyo recibido durante el complejo momento familiar.

«Quiero agradecer a todas las personas que han escrito por mi hermana. Este es un momento sumamente difícil para toda mi familia, y estas energías son muy bien recibidas en este proceso tan lento y difícil. No he contestado nada, pero he leído todo y le he traspasado cada mensajito a la negra. Muchas gracias», escribió la también retoña de Mauricio Flores a través de las historias de la plataforma.