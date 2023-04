Américo recuerda trágico momento de su vida: «Despierto en psiquiatría, amarrado»

Este domingo se emitirá un nuevo capítulo del programa «De tú a tú». En esta ocasión estará presente el cantante de cumbia Américo, quien se refirió a situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida.

El icónico intérprete, recordó el momento en que le tocó ser padre, cuando tenía solo 16 años. «No estaba preparado para nada, era un niño con otro niño en brazos. Me tocó apechugar y trabajar» señaló.

Además, explicó que durante este periodo vivió un difícil momento, ya que la madre de su hija le fue infiel.

«Ella me engañó con un compañero de curso. Eso fue dramático para mí, fue terrible. A lo primero que recurrí fue a tomarme unas pastillas. Mi mamá me encuentra y le toca vivir todo este queso. Me lleva al hospital y me lavaron el estómago» mencionó.

Ante esto, su madre tomó la decisión de dejarlo internado. «Despierto en psiquiatría, amarrado a los 17 años. Esto no lo sabe nadie» agregó.

Sin embargo, esto no fue el único momento complicado que vivió Américo durante su infancia. Al cantante también le tocó estar presente en dos intentos de suicidio de su padre.

Los intentos de suicidio del padre de Américo

«Cuando mis viejos se separan, mi papá tuvo dos intentos de suicidio, donde yo fui testigo. Lo vi, me tocó salvarlo las dos veces», señaló en el programa antes mencionado.

Además, contó que en la primera instancia, a su padre se le cortó la cuerda, y terminó en el hospital producto de la caída. Mientras que la otra ocasión fue más dura para el artista nacional.

«Tenía 8 u 9 años, y me tocó ver la soga en la viga colgada. Eso fue brutal. Me atrevo y miro, y por suerte él no estaba. Viene de la cocina, me abraza y me pide perdón. Desiste de su intento. Sin duda, eso es de lo más brutal que me ha tocado vivir» agregó el icónico cantante de cumbia.