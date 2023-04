Premios HEAT 2023: Américo destaca en listado de importantes artistas internacionales nominados

Ya se dieron a conocer a los nominados para LOS PREMIOS HEAT 2023 y el cantante nacional Américo destaca en la categoría de «Mejor Artista Tropical».

El cantante de cumbia competirá con reconocidos artistas internacionales como Carlos Vives, Romeo Santos, Marc Anthony, Silvestre Dangond, entre otros.

Américo no escondió su alegría y desde Bolivia, donde se encuentra realizando shows señaló: «Me tomó por sorpresa, de verdad me encuentro muy emocionado, pero a la vez tranquilo. Es un orgullo que me hayan nominado junto a tremendos artistas del género tropical«.

La ceremonia LOS PREMIOS HEAT 2023, se realizará el jueves 8 de junio en Punta Cana, República Dominicana. Además, los fanáticos pueden votar en la App LosHeat.Tv.

En estos premios hay más de 20 categorías. Algunas de ellas son: «Mejor Artista Femenina«, «Mejor Artista Masculino«, «Mejor Artista de Rock«, «Mejor Artista Pop«, «Mejor Artista Urbano«, «Mejor Contenido, Plataforma Musical«, «Canción del Año« y más.

Este año los artistas que han liderado las nominaciones son Karol G, Feid y Bad Bunny con seis nominaciones cada uno. Más atrás se encuentra El Alfa que competirá en cinco categorías.

Américo y su nueva presentación «Todo por Ellas»

Un mes antes de la premiación el cantante de cumbia tropical estará presentándose por primera vez con su show «Todo por Ellas» en el Centro Cultural de Buin.

Este evento será el 4 de mayo a las 20:30 horas en el marco del ciclo de eventos “BUIN LO PASA BOMBA”, que dentro de sus finalidades tiene la recaudación de fondos para el cuerpo de bomberos de la comuna.

En esta ocasión el artista nominado a LOS PREMIOS HEAT 2023 interpretará versiones de éxitos como «Antes de ti« de Mon Laferte, «Detrás de mi ventana» de Yuri, y más.

Venta de entradas

Las entradas las puedes adquirir en Passline y tienen los siguientes valores:

Palco General (ubicación por orden de llegada): $20.000

Platea General (ubicación por orden de llegada): $25.000.