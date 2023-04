«Nadie me avisó»: así reaccionó Diana Bolocco a la orden de detención por querella de Cathy Barriga

Tal como te contamos durante el transcurso de la mañana, se emitió una orden de arresto contra varios famosillos del Mucho Gusto, quienes no asistieron a audiencia de juicio oral simplificado por una querella de Cathy Barriga.

Los rostros televisivos en cuestión fueron Roberto Saa, José Antonio Neme y Diana Bolocco. Por su lado, el actual animador de Mucho Gusto, se refirió a la situación desde sus vacaciones en el extranjero.

«Yo ya hablé con el equipo jurídico de Mega, mandé todos los antecedentes de mi viaje, los que se presentarán en el tribunal para determinar qué yo estaba evidentemente fuera del país, y que no podía comparecer y una vez que ya atraviese a Chile imagino que se me dará una nueva fecha», declaró el locutor de Radio Pudahuel.

Mientras que la animadora, quien ya no pertenece a Mega y que ahora trabaja en Chilevisión, entregó declaraciones a varios medio debido a la polémica situación.

Diana Bolocco y su reacción a la orden de detención

«Todo fue un malentendido», señaló la hermana de Cecilia Bolocco en diálogo con Las Últimas Noticias. Asimismo, la animadora entregó más detalles en conversación con Radio ADN.

«Estoy tranquilame enteré recién hoy, después del almuerzo. No tenía idea, nadie me notificó. Nadie me avisó», aseguró la animadora del programa «The Voice Chile». De igual manera, durante la jornada del pasado lunes 17 de abril habló de la querella y los pasos a seguir frente a la misma. «Es real, y mañana voy a ir a declarar», anticipó Diana Bolocco, quien efectivamente cumplió su palabra al llegar al Octavo Juzgado de Garantía durante este martes.

En esa misma línea, la animadora y Roberto Saa llegaron a entregar , sin embargo, no pudieron entregar sus declaraciones debido al extenso testimonio de Cathy Barriga en el mencionado tribunal de Santiago.