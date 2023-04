¡De alto impacto!: Cathy Barriga declara entre lágrimas en juicio contra Paulina de Allende-Salazar

En la mañana de este martes 18 de abril se llevó a cabo el juicio oral tras la querella de Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar, a la que llegaron Diana Bolocco y Roberto Saa como testigos, quienes además no pudieron declarar.

Este proceso judicial que se originó tras el reportaje de Paulina de Allende-Salazar emitido en 2021 en Mucho Gusto, contó con la principal declaración de la exalcaldesa de Maipú, quien no aguantó la emoción y contó entre lágrimas lo que tuvo que pasar tras las acusaciones por presuntos casos de corrupción mientras tenía el cargo de edil.

Las fuertes declaraciones de Cathy Barriga

«Todo este tiempo no he podido tener una vida normal…», comenzó diciendo la alcaldesa, quien además agregó: «no quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares», complementó la ex «robotina».

«No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar», confesó Cathy Barriga durante el juicio.

Igualmente, la exalcaldesa de Maipú continuó señalando: «me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, magistrado, he sido condenada», añadió la ex jefa comunal.

Para finalizar con sus declaraciones, Cathy Barriga cuestionó a la acción de Mucho Gusto. «No comprendo que un programa de televisión de tal responsabilidad no mida las consecuencias e intencionalidad», remató.

Cabe destacar que tal como te menciomamos en un inicio, Diana Bolocco y Roberto Saa no pudieron declarar. Por su parte, José Antonio Neme tendrá su turno este jueves 20 abril. Esto último debido a que el animador del matinal de Mega se encontraba de vacaciones en el extranjero y que debería volver a Chile esta semana.