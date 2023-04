¿Hubo telefonazo?: Las terribles consecuencias para Raquel Argandoña tras declaraciones en contra de Yamila Reyna

Durante las últimas semanas Raquel Argandoña generó múltiples reacciones, debido a fuertes comentarios en contra de la argentina Yamila Reyna.

Fue en el programa Tal Cual de TV+, donde la quiltrala señaló: «Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7» . Además, añadió: «Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto».

Esto no quedó ajeno ni siquiera para Yamila Reyna quien le respondió a través de sus plataformas digitas. «Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo. No tengo que acostarme con alguien para ser quien soy» partió escribiendo.

Además agregó: «La envidia no tiene edad… Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma, talento, que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños» escribió.

El reto que habría recibido Raquel Argandoña

Las declaraciones de Argandoña no habrían caído nada bien. Así lo aseguró el periodista de espectáculo Luis Sandoval en Qué te lo Digo según consignó La Cuarta.

«A raíz de ese escándalo que pasó la semana pasada entre Raquel Argandoña, que lanzó dardos contra Yamila Reyna, tengo entendido que en TV+, que son bien copuchentos los pajaritos de TV+, me dicen que sonó el teléfono rojo» señaló Sandoval.

«Sonó el teléfono rojo en TV+, ¿y saben de dónde provenía? Obviamente de TVN. Ejecutivo a ejecutivo llama para reclamar por los dichos de Raquel Argandoña. Como diciendo ‘basta de esta señora que está constantemente lanzando dardos. Yamila se ha ganado una carrera a punta de esfuerzo y la estamos potenciando como rostro. Y nada que ver los comentarios de Raquel. Por favor mide a tus panelistas», agregó el comunicador.

«Así que les llegó tirón de orejas a la gente de TV+» finalizó.