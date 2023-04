«La envidia no tiene edad»: La feroz respuesta de Yamila Reyna a Raquel Argandoña tras duros cuestionamientos

Hace algunos días, la «Quintrala», Raquel Argandoña, realizó un duro cuestionamiento al rol de Yamila Reyna en TVN. En el cual la chiquilla se lanzó sin filtro sobre la trasandina. Sin embargo, la respuesta de la argentina no se demoró en llegar y la ex del Mono Sánchez envió un duro mensaje a la animadora.

Argandoña dejó la pata’, ya que en el programa de TV+, «Tal Cual», la presentadora cuestionó la carrera televisiva de Yamila Reyna.

«Perdón, ¿y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN… ha hecho el camino más corto”, precisó Raquel Argandoña en esa oportunidad.

Yamila Reyna responde a la «Quintrala»

Los duros cuestionamientos de la «Quintrala» no cayeron bien en Yamila Reyna y a través de una publicación que realizó en las redes sociales, la trasandina se refirió a la situación.

“Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo. No tengo que acostarme con alguien para ser quien soy”, partió escribiendo.

Siguiendo en esa misma línea, Yamila Reyna reveló su poca paciencia con la panelista de «Tal Cual», debido a sus comentarios, los cuales disgustaron a Yamila.

“Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo”, añadió la argentina.

Por último, la animadora recibió el apoyo de varios usuarios. Pero también de la ex chica reality, Mariela Montero, quien se sumó a su defensa. “La envidia no tiene edad… Hay que explicarle a la Doña que no todas siguen sus pasos. Hay gente con carisma, talento, que trabaja muy duro para alcanzar sus sueños”, terminó escribiendo Yamila Reyna sobre lo que pasó con Raquel Argandoña, según reportó La Cuarta.