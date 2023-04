Ñengo Flow conecta con Zion & Lennox y Jory Boy en «Romance y Bellakera»

Ñengo Flow, Jory Boy y Zion & Lennox se juntaron en lo que seguramente será un palo que dará que hablar en la escena urbana.

Se trata de «Romance & Bellakera», una canción en la que los artistas antes mencionados unieron su talento e inigualable trayectoria musical.

Este nuevo tema se caracteriza por ser un tema sensual, pegajoso y que transportará al público al reggaetón underground, en donde cada uno de ellos desarrolló su exitosa carrera.

El tema lanzado bajo el sello de BMG en asociación con Young Boss Entertainment ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

El origen del nuevo junte entre Ñengo Flow, Jory Boy y Zion & Lennox

La idea de «Romance y Bellakera» nació una noche en donde Jory Boy sintió que hacían falta más canciones que tuvieran la misma intensidad de antes para romper la pista de baile con el beat inconfundible del reggaeton.

Recordando las fiestas de los 2000’s en donde el perreo intenso era la orden en cada jangueo, decidió contactar al legendario artista urbano Ñengo Flow para hacer el tema, al que luego se unieron las voces icónicas del género Zion & Lennox, que fueron el ingrediente secreto que faltaba en el tema, que seguramente se convertirá en el próximo hit del género urbano.

«Hacer esta canción con Ñengo, Zion & Lennox fue súper natural porque cuando hay química todo fluye a la perfección. Y eso ocurrió en esta ocasión. Somos unos veteranos en esto, y estamos seguros que es una canción que mucha gente estaba esperando y ya estábamos locos por lanzarla. Espero que la disfruten y la bailen hasta el cansancio», expresó Jory Boy.

«Desde que Jory me envió la idea de hacer este tema, me gustó muchísimo. Me volví loco con la canción y rápido hice mi parte. Trabajar con Jory, la máquina de guerra, es siempre un honor. Somos un dúo sin serlo porque siempre que colaboramos el resultado está a otro nivel y esta vez no fue la excepción», comentó también Ñengo Flow.