«Quería proteger un poco mi imagen»: expolola de Jordhy Thompson alza la voz tras acusación contra el futbolista

Jordhy Thompson sigue en el ojo del huracán después de la grave acusación de su expolola (Camila Sepúlveda), quien recientemente apareción en televisión entregando su testimonio.

Recordemos que según indicó The Clinic, se fijó una audiencia contra el futbolista se fijó para las próximas semanas. Para ser más específicos, esta se pactó para el próximo martes 9 de mayo a las 11:00 horas en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Por su parte, Camila Sepúlveda ya había entregado un breve testimonio en su cuenta de Instagram, acompañado de la «funa» que subió en contra Jordhy Thompson.

«Ojalá nunca les pase algo así. Dejen el fanatismo de la lado! Y si lo hice público ahora fue porque volvió a agredirme y es difícil salir de una relación así! Más oportunidades no se merece, no fue un error de una vez… Fue algo de siempre», señaló la joven que habría sido agredida por el jugador de Colo-Colo.

Las declaraciones de la expareja de Jordhy Thompson en TV

«Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen», indicó Camila Sepúlveda en diálogo con Meganoticias.

Además, la joven relató que llamó a Colo-Colo llorando, con el fin de contar todo lo que vivió durante los últimos días. En esa misma línea, Camila Sepúlveda reveló que le dijeron lo siguiente: «Ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar», confesó.

Recordemos que los episodios más recientes comenzaron después de que Jordhy Thompson volvió a ser citado en el primer equipo de Colo-Colo. En ese contexto, la presencia del jugador de 18 años no cayó bien entre los hinchas de Universidad Católica durante el clásico.

«Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas», aseguró.