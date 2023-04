Padre de chileno asesinado en Turquía: «A mi hijo lo mataron por motivos religiosos»

Durante las últimas horas ha causado gran conmoción el asesinato de un joven chileno en Estambul de Turquía.

Se trata de Sebastián Celikbas de 19 años quien era proveniente de Río Bueno (Región de los Ríos) y vivía hace años en dicho país.

Según consignó 24 Horas el deceso ocurrió debido a una brutal golpiza y un disparo en la cabeza que recibió el 4 de abril de parte de un grupo de cuatro personas.

El cuerpo del chileno asesinado en Turquía fue hallado por la policía en un sitio eriazo. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud de la ciudad para ser atendido. El joven estuvo internado hasta este martes, cuando finalmente no soportó las fuertes lesiones y falleció.

Su padre, Semir Celikbas en conversaciones con el medio El Austral señaló: «Mi hijo solo estaba viviendo porque estuvo conectado a esas máquinas en la UCI de un hospital de Estambul. No tenía actividad cerebral. La madrugada del martes un familiar me llamó y me dio la dolorosa noticia que había muerto producto de un paro cardiaco».

Semir le confirmó a dicho medio que se puso en contacto con la embajada para poder repatriar el cuerpo de Sebastián y que de esta manera sea sepultado en Río Bueno. Además, en este sentido le pidió ayuda al Gobierno para poder agilizar el proceso.

Las razones del ataque

Si bien aún no hay una versión oficial de los hechos. El padre del chileno asesinado en Turquía explicó que los motivos de los ataques fueron religiosos: «Pienso que a mi hijo lo mataron por motivos religiosos, porque mi hijo era un devoto cristiano y no era musulmán, además de ser un activo militante político».

Cabe destacar que hay cuatro sospechosos detenidos por el brutal asesinato.

Además, Semir Celikbas señaló que el joven era un deportista activo y que se encontraba estudiando para ser cientista político.