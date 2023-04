Paola Troncoso revela duro momento de su infancia: «Fue algo muy violento»

Durante este viernes se emitirá un capítulo del programa «Podemos Hablar«, de Chilevisión. En esta instancia estará la Paola Troncoso, quien reveló un fuerte hecho de su infancia que la marcó de por vida según adelantó Página 7.

La humorista dio a conocer un caso de abuso sexual que sufrió. «Tenía 10-11 años, yo estaba con unos shorts y estábamos jugando en la calle con mi hermana hasta que llegó el momento de entrarse», señaló.

«Vamos en camino, ella entra primero y a mí me cerró la puerta. Me pongo a golpear para que me abran, miro para atrás y había un taxista en la calle mirándome con una cara horrible«, añadió la ex Morandé con Compañía (MCC).

Además, Troncoso agregó: «En un momento el tipo hace como que abrirá la puerta del auto con una intención de ir donde estaba yo, y ahí mi corazón no daba más, éramos nuevos en el barrio y no sabía qué hacer, vuelvo a mirar y el taxista se estaba tocando«.

La actriz dejó en claro que a pesar de que el hecho duró solo un momento es algo que le afecta hasta el día de hoy.

«Por suerte me escucharon y me abrieron, mi mamá me encuentra desconsolada llorando. Fue algo muy violento, era muy chica. Me marcó tanto que esa fue la última vez que me puse short«, explicó.

Además de la reconocida humorista, Jordi Castell, Francisca García-Huidobro y Giancarlo Petaccia estarán presentes en el nuevo capitulo de Podemos Hablar.

La enfermedad de Paola Troncoso

En noviembre del año pasado, en «Juego Textual» de Canal 13 la actriz se refirió a su enfermedad crónica, la fibromialgia que sufre desde los 18 años.

Cabe informar que, según Medline Plus, la fibromialgia es una «afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas».

«El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Cuando estoy con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor» explicó la humorista en aquella ocasión.

Además en esa misma oportunidad agregó: «Un día me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis con convulsiones, me tuvieron que sacar y mis compañeros salvaron la situación».