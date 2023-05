«Alta diosa»: los coquetos registros de bombera que es sensación en TikTok

Elizabeth es una trabajadora de una reconocida bencinera nacional que se ha hecho popular en TikTok debido a las osadas publicaciones que realiza en el lugar de su trabajo y con el uniforme

De hecho, la tiktoker ya acumula más de 238 mil seguidores y más de 3.6 millones de me gusta en la red social ya mencionada.

De todas, formas sus publicaciones le han traído alguno que otro comentario negativo. Ya que hay quienes señalan que la mujer se «burla» y/o «denigra» su trabajo.

Es por esto que la popular tiktoker en uno de sus videos se tomo el tiempo para responder a las críticas. «Hay una cosita que yo quiero aclarar. Yo jamás he dicho que es un trabajo indigno o que me desvalorice como persona, simplemente he dicho que tengo un buen trabajo, pero no era lo que yo quería; simplemente fue lo que me tocó vivir por X circunstancias. Entonces, antes de decir cositas como esas, analicen y sepan de lo que están hablando», fue lo que expresó.

Los elogios tras sus virales videos en TikTok

De todas formas, la tiktoker se ha llenado de elogios de cibernautas en sus redes sociales tras sus osados y llamativos videos. Estos destacan la belleza y la actitud de la conocida mujer.

En este sentido, la mujer también se refirió a este tipo de mensajes. «Son muy buena onda», fue lo que señaló la bombera.

«Quédate acá nomás!! estará mal el país pero todavía se puede salvar Chile! necesitamos personas como tú!». «Hermosa no hagas caso a comentarios negativos». «En cual sucursal trabajas 😁». «hermosa como siempre 🥰😘💘👌». «Muy hermosa y trabajadora saludos desde Ovalle». «La bombera más bella de Chile», «No tengo auto, pero por verla ella, que esta bellísima, pasaría de todas maneras». «En que copec estas? pa no ir con mi pololo 😂 alta diosa». Son solo algunos de los comentarios que ha recibido a raíz de los virales videos que ha compartido en su cuenta de TikTok.