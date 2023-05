Aquí se baila: la sentida confesión de participante sobre duro momento de su vida

Aquí se Baila sigue su curso en las pantallas de Canal 13, siendo este lunes recién pasado un capítulo bastante especial.

Hay que destacar que el más reciente episodio contó con la inauguración de una nueva dinámica de eliminación. Esta fue motivada por el ingreso de cuatro nuevas parejas en el capítulo de repechaje.

Desde este lunes 22 de mayo, en lugar de duelos habrá dos días seguidos de presentaciones individuales, las que serán evaluadas con nota. Las peores notas de esos dos días irán mañana a batalla para elegir al eliminado de la semana.

No obstante, no sólo hubo espacio para pensar en la competitividad, sino que también tal como ocurre de forma habitual, Aquí se baila nos entregó momentos especiales. Así ocurrió con una de las famosillas que recientemente ingresó: Ingrid “Peka” Parra.

¿Qué fue lo que ocurrió con Peka Parra en Aquí se baila?

En el turno de Peka Parra y Pancho Chávez, bailaron el adagio “If I ain’t got you”, de Alicia Keys, sobre el tema de la maternidad. La actriz sostuvo que inspiró su coreografía en su maternidad de Emma, su hija de un año y siete meses.

“No todo es comedia en la vida. A mí me costó muchísimo quedar embarazada, y esta es una pequeña pieza, un abrazo para todas esas mujeres que están pasando por lo mismo que pasé yo: las inyecciones, los remedios, el cambio de doctor, que te hacen exámenes por todos lados y no descubren por qué no puedes quedar embarazada. Y quise hacer esta pieza que me alegrara un poco el corazoncito”, explicó la actriz.

Los jurados coincidieron en que, aunque fue una linda coreografía, hubo problemas para comprender el mensaje de la misma y faltó más trabajo de pies y piernas. Destacaron especialmente las partes que involucraban actuación. Tanto Karen como Pachano le dieron un 7 a una emocionada Peka, que no pudo evitar llorar.

Así, tanto las parejas de Kike Faúndez y Melissa Briones como las de Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra se llevaron hoy notas parciales perfectas, en miras a las siguientes ocho presentaciones de este martes y la revelación de las notas secretas de Neilas Katinas.