Bombazo de Daniel Fuenzalida en el regreso de Me Late: Cathy Barriga vuelve con todo a la pantalla chica

Recientemente, nuestro querido Daniel Fuenzalida confirmó el regreso de Me Late a la televisión.

Cabe destacar que en octubre del año pasado se dejó de emitir este programa de farándula. Esto llamó la atención debido a que les iba bien en términos de rating.

De todas formas, desde que se tomó la drástica decisión, Daniel Fuenzalida avisó que Me Late iba a volver a la televisión.

Las palabras de Daniel Fuenzalida tras el regreso de Me Late

De este modo, nuestro querido locutor, en conversaciones con El Mercurio reveló que el programa regresará el 24 de junio a las 22:00 horas en Zona Latina y que será transmitido todos los sábados.

«Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor», señaló según consignó La Cuarta.

Además, Daniel Fuenzalida reveló que estará acompañado por Sergio Rojas y Luis Sandoval.

Fuenzalida, también se refirió al programa Zona de Estrellas, el que pertenece al mismo canal y también se dedica a la farándula. «Hay temas que indudablemente también vamos a abordar. Pero tenemos una pauta propia y toda la semana para estar mirando el trabajo que hacen ellos«, explicó.

Sin embargo, esto no sería todo, ya que Me Late tendrá a Cathy Barriga como una de sus panelistas.

«Parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel (Fuenzalida), con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos«, señaló la ex alcaldesa de Maipú según consignó La Cuarta.

«En el programa se abordarán temas y situaciones de contingencia y yo estaré participando desde mis propias experiencias», agregó.

Asimismo, el programa liderado por nuestro querido locutor contará con la presencia de Antonella Ríos, quien ya fue panelista de Me Late en algunas oportunidades.