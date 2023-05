Copihue de Oro 2023: el particular agradecimiento de Diego Urrutia tras su victoria

Durante el día de ayer se dieron a conocer a los ganadores del «Copihue de Oro». Instancia en la que el humorista Diego Urrutia fue premiado.

El joven que brilló en el Festival de Viña ganó en la categoría de «Creador de Contenidos». Ante esto, el comediante no escondió su felicidad y la compartió a través de sus redes sociales.

A través de una publicación en su Instagram, Diego Urrutia aprovechó de agradecer a sus seguidores. «Todo lo que soy en el medio es gracias a uds. Es la gente la que me llevó donde estoy pq yo no tengo contactos, ni pituto en tv» partió escribiendo.

«Sólo soy un joven de Temuco que empezó a hacer stand up el 2016, que subió videos a redes sociales que pegaron el 2021, y que dio el gran salto hace menos de 3 meses…» agregó.

«Antes no ganaba ni una rifa po. Y ahora la gente vota por mi, saque más votos que los nulos y blancos del domingo. Tengo una gaviota de oro y un copihue de oro, y las cadenas que uso son todas pirateadas 😅 me falta un diente de oro nomas. Y que inventen el piñón de oro por favor» señaló el comediante.

Además, al rato de realizar esta publicación, el humorista publicó una historia en la que realizó un divertido agradecimiento.

El particular agradecimiento de Diego Urrutia

«Les quiero agradecer a todos los que votaron por mí en el Copihue de Oro… Y me da mucha risa que el domingo todos mis amigos me decían ‘oye, la gente vota por puras hue…’ y ahora me gané yo un premio por votación popular» dijo en todo de broma.

«Entonces yo digo que la gente no es tan hueo… en verdad. Respetemos la democracia. Votó mucha gente por mí» añadió Diego Urrutia a través de su Instagram.

Es importante destacar que Diego se hizo conocido hace un par de años gracias a cómicos videos que se hicieron virales en Tik Tok y este año dio el gran salto cuando estuvo presente en el Festival de Viña y ganó Gaviota de Oro.