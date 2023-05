Daniela Aránguiz se refiere a la controversial filtración de chats: «La dignidad la perdí…»

Daniela Aránguiz ha dado mucho de que hablar últimamente. Esto se debe a los chat de íntimas conversaciones con Jorge Valdivia y Maite Orsini que filtró a través de Instagram.

En este sentido, hubo un pantallazo que generó gran polémica. Este trata de un supuesto chat por WathsApp con Orsini. En el que la ex chica Mekano le manda unas llamativas fotos.

En esta se puede apreciar unos calzones, (los que pertenecerían a la diputada) y un tubo de clotrimazol. Además, Aránguiz acompañó esta imagen con unas palabras. «Ser digna! Prefiero ser limpia». Asimismo agregó que «una cosa es ser bruja y otra ser cochina».

Cabe destacar que la historia fue borrada después de unos minutos.

Debido a esto, es que recientemente en Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz se refirió a esta situación.

Las declaraciones de Daniela Aránguiz tras su reciente polémica

Recientemente, Daniela Aránguiz explicó las razones que tuvo para filtrar los chat.

«Yo no reacciono si no me hacen algo antes», partió señalando.

Además, mencionó que el problema inició luego de que Valdivia se excusara de visitar a sus hijos por sentirse mal debido a unas pastillas de su tratamiento para irse de viaje.

«Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre», dijo la ex chica Mekano.

Asimismo, Daniela Aránguiz también se refirió a las críticas que han surgido en su contra. «Si la gente me quiere, tiene que quererme por lo que realmente soy, no por un invento de alguien. Y puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo», expresó.

En este mismo sentido, Aránguiz le respondió a Valdivia quien hace unos días la acusó de que le falta dignidad.

«Yo quiero decir que la dignidad la perdí cuando te perdoné la primera vez que me fuiste infiel… la dignidad la perdí cuando aguanté agresiones psicológicas, verbales y otras que no voy a nombrar acá», mencionó.

Además, mencionó que no tiene en sus planes volver con el exjugador de la Selección Chilena. «Me da mucha pena porque siento que todos los años que estuve casada con él no valieron de nada (…) Le deseo lo mejor, doy un paso al costado en esta relación, no tengo intenciones de volver«, finalizó.