El desahogo de Karen Bejarano tras reciente polémica con su hermana: «Dar el primer paso cuesta»

Karen Bejarano no lo ha pasado nada bien últimamente. Recordemos que ha estado en el centro le polémica después de publicar un fuerte mensaje durante el día de la madre a través de su Instagram.

«Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones», señaló en aquella ocasión, haciendo referencia a los abusos sexuales vivió cuando era pequeña.

Esto causó revuelo. De hecho Charlot, su hermana menor le respondió con todo a través de sus redes sociales.

«Ella tiene varios trastornos y uno de ellos es la mentira. Le encanta mentir. Es más, lo hace casi por deporte… Ella tiene luz porque tiene fama, pero detrás de ella hay una familia que sabe la realidad de las cosas«, señaló en dicha oportunidad la joven.

Como era de esperarse, esto generó una respuesta de parte de Karen Bejarano.

«Que me cuestionara gente porque no les caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se estén tirando como si fueran descalificativos o insultos», respondió la ex participante de Discípulo del Chef.

Debido a esta polémica, hace algunas horas la ex chica Mekano compartió una reflexión sobre su reciente conflicto.

La reflexión de Karen Bejarano

Durante el día de hoy, Karen Bejarano uso su Instagram para entregar un mensaje acerca de esta última polémica.

«Gracias a todos quienes me brindan su amor y apoyo por aquí, en la calle o por teléfono de verdad me hacen sentir que todo vale la pena», partió señalando en la cantante.

Pero quiero agradecer especial y profundamente a la gran cantidad de personas que se atrevieron a contarme sus historias. No soy psicóloga, pero sé que dar el primer paso cuesta demasiado y que se hayan abierto conmigo solo me ratifica que mi misión es la correcta Visibilizar y hablar para sanar», agregó.

«Busquen ayuda con un especialista, porque nada vale más la pena que tratar nuestros traumas para volver a vivir nuestras vidas desde el amor propio» concluyó Karen Bejarano.