Durante los últimos días Karen Bejarano y su hermana, Charlot Bejarano han estado en el centro de la polémica debido a fuertes declaraciones que han hecho a través de redes sociales. En este sentido, ¿cuál es el origen del problema?

¿Cuál es el motivo del conflicto entre Karen Bejarano y su hermana?

Según contó la ex chica Mecano a comienzos de este año en Podemos Hablar, todo se remonta a un problema de hace mucho tiempo.

De acuerdo a lo que consignó La Cuarta, durante la emisión de dicho programa, Karen Bejarano explicó que antes de casarse le contó a su madre una dolorosa experiencia que le toco vivir en su infancia.

La cantante reveló que fue víctima de abusos sexuales desde los 9 a 14 años por parte de alguien cercano a ella.

Ante esto, Karen aseguró que no tuvo el apoyo de su madre. «Me dijo que me tenía que callar, sino mi marido podía tener una reacción, tomar represalias y yo me quedaría sin esposo y mis hijos sin papá. Entonces, los miedos que tenía de antes se hicieron realidad. Y me callé», señaló en aquella oportunidad según informó el medio ya mencionado.

Sin embargo, la ex integrante del Discípulo del Chef aseguró que el 2021 no aguanto más y tomó la decisión de dar a conocer la situación que vivió en su niñez.

En este periodo no lo pasó nada bien. De hecho, la reconocida mujer estuvo dos meses hospitalizada por una crisis que tuvo debido al difícil momento que enfrentó al revelar su experiencia.

A raíz de esta situación, Karen mencionó que su madre le pidió disculpas por no creerle y no apoyarla. Sin embargo, la ex Mecano aseguró que en los hechos la actitud de su mamá fue completamente distinta, ya que acusó que al salir de la internación no tuvo el apoyo de ella y que incluso siguió en contacto con la persona que le hizo daño.

Es por esto que se dio el reciente conflicto entre las hermanas.

El conflicto por el Día de la Madre

Debido al problema ya mencionado, en el marco del Día de la Madre, Bejarano le dedico un sentido mensaje mamá.

«Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones», señaló en aquella ocasión.

Esto generó diversas y polémicas declaraciones por redes sociales entre las hermanas.