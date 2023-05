«No me silenciarán»: Karen Bejarano responde tajantemente a los duros dichos de su hermana

Últimamente Karen Bejarano ha causado gran polémica. Esto debido a un fuerte mensaje que mandó para su madre este domingo. En esta oportunidad mencionó que su mamá no la apoyo en su infancia luego de acusar un abuso que vivió.

«Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones» señaló en aquella ocasión Bejarano.

Estas palabras no cayeron nada bien en la hermana de la ex chica Mekano, Charlot Bejarano quien no dudo en referirse al tema.

«El pasado domingo 14 todo se salió de control porque ella insiste en manchar el nombre de mi madre, con mentiras. Sí, mi hermana tiene un problema real con la mentira. No ahondaré en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre» mencionó a través de sus redes sociales.

Estos comentarios hicieron que la ex chica Mekano le respondiera a su hermana.

La respuesta de Karen Bejarano

«Cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví» comenzó escribiendo Karen Bejarano.

«El miedo a ese cuestionamiento, la culpa por callar y la vergüenza de lo que pasé, me tuvieron silenciada durante 27 años, pero lo único importante es que pude hablarlo y comencé mi proceso de sanación», agregó.

«Que me cuestionara gente porque no les caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se estén tirando como si fueran descalificativos o insultos» añadió la ex Mekano.

“Mi diagnóstico es claro y tengo una internación psiquiátrica y tratamiento psicológico y psiquiátrico que lo avalan», aseguró en su Instagram.

«Hablar sana y libera, y una víctima de abuso no tiene por qué vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o la invalide», señaló Bejarano.

«No me silenciarán», mencionó. Además, la cantante aclaró que seguirá poniendo el tema en la discusión pública. Según explicó esto lo hace para motivar a la gente que se siente representada con su historia también puedan tomar medidas al respecto.