Karen Bejarano y su reacción a la polémica de Daniela Aránguiz: «Me da pena esta situación»

La rivalidad entre Daniela Aránguiz y Karen Bejarano no es una sorpresa para nadie. Ambas chiquillas se han referido una a la otra en redes, y recientemente no fue la excepción por parte de la ganadora de El Discípulo del Chef.

No obstante, la reciente declaración de Karen Bejarano no fue ninguna indirecta o algo negativo contra la panelista de Zona de Estrellas. Esto ya que la cantante se mostró preocupada por la comentada situación de Daniela Aránguiz.

El comentario de Karen Bejarano que llamó la atención en redes

Recordemos que Anita Alvarado ocupó su Instagram para lanzarse con todo contra Daniela Aránguiz. Esto después de un previo aviso realizado mediante la misma plataforma.

Resulta que a este registro, donde la ex Geisha chilena hizo bolsa a la panelista farandulera, llegó Karen Bejarano. Fue a través de este espacio donde la cantante dejó un comentario, en el que mostró su preocupación por Daniela Aránguiz.

«Me da pena esta situación. Al parecer necesita ayuda y espero que la gente que la ama la pueda ayudar», señaló la ganadora de El Discípulo del Chef, según pudo rescatar AR13.

Los palos de la ex Geisha

«Cuando dijiste que no tenías problemas con él (Valdivia), que eran amigos, ¿qué te importa si él anda con otra persona?. ‘Ay, la diputada tanto’, ¿qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: ‘Es que andas por interés con mi marido’», lanzó Anita Alvarado a través de su nueva transmisión en vivo contra Daniela Aránguiz.

No obstante, la ex Geisha chilena no se quedo en lo anterior, ya que volvió enfatizar en la figura de Maite Orsini. «Tú dijiste que no era tu marido, es tu ex. ¿Qué te duele? ¿Que (Maite Orsini) sea linda? ¿Que sea inteligente? ¿Abogada? Entonces ahora, tú tienes que demostrar todo lo que dijiste», agregó, según constató La Cuarta.

«Eres arquitecta, sí, eres una gran arquitecta de la mentira. Ya abúrrete de mentir (…) Eres patética. Entonces, no encontraste nada mejor que pegarle», señaló Anita Alvarado en su Instagram.

«Si yo fuera psicóloga, te mandaría al psiquiatra, y te dejaría internada para que te recuperaras, honestamente. ¿Cómo no vas a tener una amiga?, alguien que te diga: ‘Entiende, esto ya no resultó’», dijo la emprendedora, sin guardarse nada en su perfil.