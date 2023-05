Aquí se baila: ¿quién es la última participante en unirse a la nueva etapa del programa?

Este martes 16 de mayo comienzan una nueva etapa en Aquí se baila, que incluye el capítulo de repechaje donde regresarán varios participantes que han sido eliminados.

En ese contexto, cabe destacar que la actriz Ingrid «Peka» Parra. Ella se suma como nueva participante del mismo modoque «Jazz» Torres, Kika Silva y Laura Bell. Esto además de los reingresos de Janis Pope, Lisandra Silva y Claudio Moreno que dirán presente en el capítulo de repechaje.

Sus sensaciones al ingresar al programa

Tras su salida del programa «+ Vivi que nunca», Ingrid Parra se encuentra fuera de la televisión y consagrada a su maternidad, con su hija Emma. La retoña que tiene un año y siete meses. Además, ha encontrado una nueva pasión.

«He estado 100% dedicada a la maternidad y a mi emprendimiento. Me encanta la televisión, pero la orfebrería me da estabilidad y trabajo no me ha faltado”, aseguró la ex Morandé con Compañía.

Tras confirmarse su ingreso a Aquí se Baila, «Peka» declaró: «tenía muchas ganas de entrar, quería estar aquí, y cuando me llamaron dije que sí altiro», señaló Ingrid Parra. Además, la actriz también añadió: «vi el programa, vi muchos capítulos y dije: ‘Si Kurt Carrera pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Si en ‘Morandé’ le ganaba siempre en los bailes’. Yo creo que lo puedo hacer súper bien, porque la danza me encanta, pero creo que sólo bailo bien ‘apretao’», aseguró la

Su labor en la pantalla chica y sus expectactivas en el espacio de baile

A Ingrid Parra la hemos visto previamente en varios roles, como actriz, comediante y hasta como cantante, imitando a Pandora junto a sus colegas María José Bello y Carolina Paulsen en «Mi nombre es».

«Creo que con esto ya me han visto haciendo de todo en televisión», señaló al respecto. Además, también agregó que la danza le ha resultado especialmente difícil. «Los ensayos han sido duros, pensaba que me iba a costar menos, pero no me costó menos», confidenció la actriz.

En la competencia, la ex Morandé con Compañía estará acompañada por el bailarín Francisco Solar, quien hace un año ganó el segundo ciclo del programa acompañado por Xiomara Herrera. «El Pancho Solar es un seco, ganó la temporada 2, y me ayuda mucho. Lo único que me da lata es integrarme tan avanzado a la competencia porque ahora quedan puros secos y voy a durar menos que un candy», aseguró la artista entre risas.

De hecho, consultada sobre sus expectativas en el programa, «Peka» se mostró cauta. «Siendo bien realista, con los competidores que entran, con lo secos que son y especialmente con lo talentosa que es la Jazz Torres, y considerando que voy a tener que pelear un cupo con ella, creo que vengo a pasarlo bien no más. Lo único que quiero es poder permanecer y poder mejorar cada día con lo que me diga el jurado», sostuvo Ingrid Parra.