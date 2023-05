Esta es la impactante cifra de días que Mane Swett lleva sin ver a su hijo

Fue hace unos días cuando se confirmó con más detalles el duro momento que está viviendo Mane Swett relacionado con su hijo, y que recientemente fue enfatizado por la misma actriz por el Día de la Madre.

Recordemos durante la semana fue Cecilia Gutiérrez quien se refirió al tema. En ese sentido, el periodista abordó el duro momento personal de la actriz quien no ha visto a su hijo en mucho tiempo. Esto último desde que su retoño partió a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su papá y desde la fecha no ha regresado.

La reciente publicación de Mane Swett

Fue en el contexto de la conmemoración del Día de la Madre en Chile, cuando la intérprete nacional se expresó a través de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, Mane Swett subió una foto totalmente negra. Esto representó lo que está viviendo actualmente sin su retoño. «❤️‍🩹 FELIZ DÍA DE LAS MADRES #día142», escribió la actriz dando cuenta de la cantidad de jornadas que se lleva lejos de su hijo.

«Gracias por todos sus mensajitos. Gracias por estar. Y por su apoyo incondicional. He leído en silencio cada uno de sus mensajes. Se les quiere por acá», expresó la artista chilena, terminando la publicación con los hashtags que decían «gatito» y «amor de madre».

Desde farandulandia entregaron más detalles sobre su compleja situación familiar

«Estuve tratando de comunicarme con ella, lógicamente no contesta los mensajes, averigüé en el sistema judicial si había una denuncia para recuperar a su hijo, no hay, pero me imagino que es más factible hacerlo en Estados Unidos que acá», dijo Cecilia Gutiérrez, según consignó Corazón.

Pese a todo lo anterior, la comunicadora aseguró que la actriz si está en contacto con su retoño. Asimismo, su hijo estaría bien de salud por lo que la preocupación estaría en que lleva más de cuatro más sin verlo en persona.

La panelista de Zona de Estrellas también explicó un detalle muy importante de la situación. Esto ya que la decisión no sería de mutuo acuerdo entre los padres. Es decir, todo apuntaría a una decisión arbitraria del papá. «No es un acuerdo, tenía que volver y no ha vuelto», señaló Cecilia Gutiérrez.