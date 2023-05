Generación 98′: liberan adelanto de la nueva teleserie nocturna de Mega

Próximamente se estrenará la teleserie nocturna, «Generación 98′». Esta mostrará el rencuentro de ex estudiantes de un colegio que no se han visto hace más de 25 años. En este sentido, se revelarán asuntos que aún no se han resuelto, como viejos amores y rivalidades.