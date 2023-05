Últimamente Tonka Tomicic ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo registros de su comentado viaje al sur de Chile, específicamente por la carretera austral.

Todo esto ha generado polémica debido al caso relojes vip que tiene como principal involucrado a Parived.

De este modo, mediante Instagram, Tonka Tomicic ha compartido desde el primer día hasta el décimo de su aventura, donde ha recorrido bellos paisajes en Villa O’Higgins, Chile Chico y más lugares.

En este sentido, la última publicación que realizó la animadora fue hace cuatro días, cuando señaló que visitó Chile Chico.

«Salí muy temprano de Villa O’Higgins para poder llegar a Chile Chico (…) llegué de noche y muy cansada, nunca había conducido tantas horas seguidas. Al despertar me sorprendió el sol y el viento, me contaron que siempre es así, #chilechico es muy bello y las personas con que me encontré por el centro de la ciudad me recibieron tan amablemente!», escribió Tonka en aquella oportunidad.

«Solo pude estar un par de horas para tomar la barcaza y así de Puerto Ibáñez llegar a Coyhaique para poner fin a la travesía. Tantos kilómetros recorridos! Hacia afuera y hacia dentro. La #patagonia es mágica! Nuestro tesoro», agregó.

Sin embargo, esto no es todo ya que en esta misma publicación, Tonka Tomicic hizo un importante anuncio con respecto a su llamativo viaje.

¿Qué fue lo último que se supo del viaje de Tonka Tomicic?

En el último reporte que realizó Tonka Tomicic en sus redes sociales, la animadora reveló una importante información.

En este sentido, la comunicadora señaló que su aventura está llegando a su fin. «Voy a volver por la carretera austral norte y tantos otros lugares que quiero conocer, me faltaron días!», escribió.

«Se nota que este viaje te ha llenado el corazón y renovado el alma..Disfruta al maximo de nuestra bella y magica naturaleza patagonica chilena ❤️». «Que tu energía se renueve con este hermoso viaje ..!!». Fueron algunos de los mensajes que recibió Tonka en su última publicación en Instagram.