«Que nadie te robe tu alegría»: El masivo respaldo a Tonka Tomicic tras fuertes críticas por su viaje al sur de Chile

Tonka Tomicic, sigue compartiendo registros de su comentado viaje por la carretera austral.

Todo esto, en medio de polémicas relacionadas con el caso Relojes VIP, el que tiene como principal involucrado a Parived.

De este modo, el día de hoy Tonka realizó una publicación sobre el décimo día de su aventura.

En este sentido, la destacada animadora subió nuevos registros en Chile Chico.

«El trayecto final, salí muy temprano de Villa O’Higgins para poder llegar a Chile Chico en el mismo día, más de 400 kilómetros con barcaza y El Paso Las Llaves incluido», partió escribiendo Tonka Tomicic en su publicación».

«Llegué de noche y muy cansada, nunca había conducido tantas horas seguidas. Al despertar me sorprendió el sol y el viento, me contaron que siempre es así, #chilechico es muy bello y las personas con que me encontré por el centro de la ciudad me recibieron tan amablemente!», agregó.

«Solo pude estar un par de horas para tomar la barcaza y así de Puerto Ibáñez llegar a Coyhaique para poner fin a la travesía. Tantos kilómetros recorridos! Hacia afuera y hacia dentro. La #patagonia es mágica! Nuestro tesoro», añadió Tonka.

Además, la icónica animadora, señaló que su aventura está llegando a su fin. «Voy a volver por la carretera austral norte y tantos otros lugares que quiero conocer, me faltaron días!», escribió.

Los mensajes que ha recibido Tonka en sus redes sociales sobre su reciente viaje

Ante la reciente publicación de Tonka Tomicic y su comentado viaje, muchos cibernautas la han criticado fuertemente, sin embargo, también ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo.

«Ahora soy tu fan Tonka! Ame q hayas ido a Chile Chico🙌🙌». «Que tu energía se renueve con este hermoso viaje ..!!». «Se nota que este viaje te ha llenado el corazón y renovado el alma..Disfruta al maximo de nuestra bella y magica naturaleza patagonica chilena ❤️». «Pasa bien la vida es solo una que nadie te robe tu alegría de vivir». Son algunos de estos positivos comentarios.