Gissella Gallardo vuelve a la pantalla chica: ¿en qué canal estará y cuándo realizará su debut?

Gissella Gallardo vuelve a la pantalla chile a cinco exactos meses de su despedida de TNT Sports Chile, señal privada a la que llegó para apoyar la cobertura del Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, la comunicadora dirá presente en un nuevo capítulo de «¡Qué Dice Chile Prime», espacio de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, donde enfrentará a ni más ni menos que a Marlen Olivari.

A través de este espacio, la ex TNT Sports Chile será acompañada por su hermana Fabiola, su amiga Beatriz Torres y su sobrina Paola Aceval. Todas ellas conformarán el equipo llamado las «Gardashian».

Mientras que en el otro lado estará la ex Morandé con Compañía liderando los «Olivari Mayer». Este conjunto tendrá la presencia de su mamá Isabel Meyer, su prima Marcela y su primo Virgilio.

Las reacciones de Gissella Gallardo y su sobrina tras aparecer en las pantallas de Canal 13

«Me sentí súper bien y en confianza con mi familia en el programa, fue muy entretenido todo. Además, me encantó el formato del programa, pero lo encuentro singular porque uno puede ganar todos los puntos y vale más ser estratégico y robarlo todo», expresó Gissella Gallardo sobre su debut en los programas de concursos.

Por su parte, la sobrina de la periodista, la influencer Paola Aceval, debutará frente a las cámaras de televisión en el programa.

«Siempre hemos sido muy unidas con la Gisse y cuando nos invitó a participar en el programa con mi mamá no dudamos en acompañarla. Es primera vez que participo en un programa de televisión, pero desde chica siempre me han gustado mucho las cámaras y tengo mucha personalidad. Así que me sentí súper cómoda», señaló Paola sobre la experiencia.

«Siempre he pensado que con mi mamá y tía podríamos hacer algo en televisión, y ‘¡Qué dice Chile!’ fue el primero en abrirnos las puertas a esta idea que queremos crear en un futuro», agregó la joven sobre su futuro en pantalla chica.

El equipo ganador del capítulo donará $2 millones a la Fundación Educalegre. Esta entrega acceso directo a talleres educativos complementarios gratuitos para niños, niñas y jóvenes con menos recursos y oportunidades. Asimismo, la fundación pretende complementar la educación formal de sus hijos/as, con el objetivo de disminuir la brecha de las desigualdades educativas en nuestro país.