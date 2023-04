«No me escriba tonteras»: Gissella Gallardo se lanzó con todo tras recibir feo mensaje sobre Pinilla

No cabe duda que la noticia farandulera de los últimos días es la protagonizada por Gala Caldirola y Mauricio Pinilla, quienes tras casi un año de rumores que negaron en varias ocasiones. Finalmente confirmaron que están en una relación.

«El amor es libre y libremente te elijo! ❤️ @galadrielcaldirola a volar 🕊️», escribió el exfutbolista para acompañar un romántico registro, en el que los tortolitos aparecen dándose un apasionado beso.

A raíz de esto, es que todos estaban más que pendientes de las redes sociales de Gissella Gallardo, ex de Mauricio Pinilla, quien decidió compartir un especial mensaje que no dejó a nadie indiferente.

«Los hijos son un regalo, no son para que los rompamos. Son para que los creemos. Ojalá muchos entendieran lo que significa esto», escribió para acompañar una fotito junto a dos de sus retoños.

Tal como se esperaba, al poco tiempo Gissella Gallardo recibió más de 17 mil me gusta y decenas de mensajes de todo tipo. Pero de acuerdo a lo consignado por La Hora, decidió salir a responder un pesado comentario por parte de una usuaria que le recordó la relación de Pinilla.

«Suelta todo y será más fácil. Él ya dijo caso cerrado», escribió la persona en cuestión en la publicación junto a sus hijos.

Gissella Gallardo no se guarda nada contra desubicada usuaria

Frente a esto, es que Gissella Gallardo no se guardó nada, respondiendo: «Preciosa cuenta falsa… para mí se cerró antes que para él. Así que no me escriba tonteras y después ande en otros lados escribiendo mal de mí, de la cara».

Junto con agregar que «Y yo no manipulo a mis hijos, son grandes y se dan cuenta de todo y de todos».

Se debe señalar que este último comentario tiene relación con el mensaje que dejó su hija Matilde en la postal. Pues la joven le escribió: «Mamita, tú nunca nos romperás», desatando más de 70 respuestas.