Vale Roth enternece con fotitos de su embarazo en la recta final

Sin duda que Vale Roth dejó la grande al anunciar que estaba esperando su primer hijo junto a su ahora esposo, Miguel de la Fuente. Desde ese momento es que se ha dedicado a compartir todos los detalles de esta dulce espera.

Es por lo mismo que recientemente la ex gimnasta encantó a sus seguidores luego de compartir unas fotitos en la que luce su guatita de 7 meses y medio, además de la última ecografía, en la que se puede ver en alta definición el rostro de su retoña.

«Semana 30 🤰🏻 cada vez la ANTO crece más mide 39 cm y pesa 1 kilo y medio. Pueden deslizar para el lado derecho y ver las fotos de ayer en su ecografía», comenzó escribiendo Vale Roth para acompañar los registros en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó: «Ahora en esta recta final solo me queda hacer… Todooooo jajajajajja no tengo ni la pieza lista y menos el bolso qué hay que llevar a la clínica 🙊😂 pero me he tomado este embarazo ultra mega relax ! Gracias a dios todo ha salido súper bien y no he tenido problemas .Toda la familia te espera ansiosamente pequeña ANTO!!».

Solo cariño para Vale Roth

Como era de esperar, al poco tiempo Vale Roth recibió más de 40 mil me gusta y decenas de mensajes de su público, los que no dudaron en felicitarla y mostrarse más que ansiosos por la llegada de la pequeña.

«Que linda por la xuxa… cambiaste tanto vale y se que a la pequeña Antonia le darás tu mejor»; «Disfruta mucho este proceso, es hermoso y después extrañas las patadas y la guatita»; «Tú gran bendición»; «Te amooo bb»; «Hermosa y fuerte está la Anto muchas bendiciones» y «Hermosas fotos de madre e hija» es parte de lo que le escribieron.