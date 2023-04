«Tanta curva y yo sin frenos»: Antonella Ríos deja la patá con osados destapes

Más de 1.2 millones de seguidores tiene Antonella Ríos en su cuenta de Instagram, en la que siempre está compartiendo picaronas fotitos donde deja casi nada a la imaginación. Llenándose de piropos por lo regia que luce.

Junto con esto, la actriz acaba de lanzar su propia línea de suplementos alimenticios. Además de tener un perfil en Unlok, plataforma de contenido para adulto. La que requiere un pago mensual para los usuarios que quieran acceder a su contenido más subido de tono.

Y tras estar por un buen tiempo sin publicar osadas postales en la red social de la camarita. Antonella Ríos dejó la grande al subir un video en el que recopila una serie de registros en los que se luce ligera de ropa, recibiendo con todo el nuevo mes.

«Hola abril …. mil 🍀#randomflow», escribió la intérprete nacional. En las que luce una serie de coquetos conjuntos de lencería, luciendo su trabajado físico.

Como era de esperar, al poco tiempo de compartir este posteo, Antonella Ríos recibió más de 29 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores. Los que no podían aguantarse los piropos, asegurando que cada vez está más regia.

«Regia regia, todo esfuerzo tiene sus frutos»; «la mas rica siempre»; «tanta curva y yo sin frenos»; «Una diosa»; «Caída del cielo»; «Baby que locura tu sensualidad me encanta»; «Como no amarte mujer»; «Bella entre las bellas, que anatomía majestuosa»; «Te felicito linda, estás como quieres» y «Maravillosamente hermosa» le dejaron.

Antonella Ríos y su antigua candidatura a Reina de Viña

Durante este mes de febrero pero del año pasado, Antonella Ríos realizó un desahogo sobre la ocasión en la que fue candidata a reina del Festival de Viña 2023 y en la que no la pasó muy bien.

En esa oportunidad, la actriz aseguró que no estaba convencida pero solo lo hizo para posicionar a La Red en aquella ocasión. Aunque esta iniciativa no fue recibida de la misma forma por el canal, ya que pese a que ellos la motivaron, no le habrían entregado el apoyo correspondiente.

«Perdí y toda la gente se fue. Me dejaron sola. Y en esa época yo a las siete de la mañana estaba en Mujeres Primero y después hacía Intrusos. Entonces trabajaba todo el día», confesó a través de Me Late en TV+. Puedes ver la nota completa a continuación.