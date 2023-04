Tras confirmar su pololeo con Pinilla: el emotivo mensaje de Gala Caldirola sobre su vida amorosa

Gala Caldirola y Mauricio Pinilla remecieron farandulandia después de compartir una fotito besándose, que fue acompañada por un romántico mensaje del exfutbolista.

«El amor es libre y libremente te elijo0! ❤️ @galadrielcaldirola a volar 🕊️», escribió Pinilla en primera instancia, dejando la grande en redes

Esta publicación colaborativa de ambos famosillos no tuvo reacciones, ya que no contaba con los comentarios activados. Sin embargo, Gala Caldirola no se quedó en silencio y reaccionó de inmediato en su perfil de Instagram.

La reflexión de Gala Caldirola sobre su vida amorosa

«Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo», fue el breve mensaje que compartió la modelo española para empezar una serie de fotitos románticas.

En la primera, aparece la ex chica reality en los brazos del exjugador de la Universidad de Chile. Este registro fue el que mostró más la felicidad de ambos famosillos, ya que los dos están con una sonrisa de oreja a oreja.

A esta fotito le siguió una postal donde la nueva parejita se están besando y otra donde los dos miran de frente a la cámara.

Reacciones al nuevo pololeo confirmado

Tal como te comentamos al inicio de la nota, la primera publicación no contó con reacciones de los seguidores de ambos famosillos. Sin embargo, los tortolitos se llenaron de buena onda por otro método en la red social.

Fueron muchas figuras de la pantalla chica nacional que agarraron la publicación donde Mauricio Pinilla y Gala Caldirola se besan, con el fin de felicitarlos en su nueva etapa amorosa.

Famosillos de la talla de Mariela Montero, Nicolás Peric, Francisco Halzinki y Betsy Camino fueron solo algunos de los que dejaron sus mejores vibras a los tortolitos.