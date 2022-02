«Se portaron super mal»: El desahogo de Antonella Ríos al recordar el Festival de Viña 2013

Antonella Ríos se postuló como reina en el Festival de Viña del Mar en la edición 2013, representando a La Red; pero lamentablemente no ganó y fue superada por veinte votos.

Ahora, la panelista de Me Late Prime se refirió a la decepcionante experiencia que tuvo que pasar con sus compañeros del canal.

La derrota y el nulo apoyo

«Lo pasé mal. Yo estaba con mucha pega y yo iba a participar como reina, cosa que no quería, no es que yo dijera’¡sí, yo quiero participar!’. Yo no quería. ‘Anda, anda’ (le dijeron). ‘Ya. Lo voy a hacer como una jugada para que La Red esté presente'», expresó la actriz sobre como fue la motivación para ir como candidata.

Antonella Ríos continuó y dijo que al presentarse en la competición, comenzó a sentir el nulo apoyo de los compañeros de su canal. En ese tiempo la actriz coanimaba el programa Mujeres Primero con la modelo Janine Leal. La panelista de Me Late Prime aseguró que tuvo problemas con ella, sino que con otros compañeros del canal.

Finalmente la actriz perdió con Dominique Gallego, quien representaba a Canal 13 y obtuvo 131 votos. Mientras que Antonella Ríos se quedó a 20 sufragios de la ex panelista de Farándula.

«Perdí y toda la gente se fue. Me dejaron sola. Y en esa época yo a las siete de la mañana estaba en Mujeres Primero y después hacía Intrusos. Entonces trabajaba todo el día», agregó panelista sobre aquel complicado momento.

Antonella Ríos además desclasificó que con Alejandra Valle había buena onda y recordó que «Guaguito», es decir el periodista Michael Roldán era su «generalísimo»; otra persona más que no confiaba que ganaría.

«Igual yo no guardo rencor, pero la gente de la época que estaban ahí y sabe cada uno quién es, se portaron súper mal», manifestó la actriz.