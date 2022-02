Michael Roldán y polémica foto filtrada de Luli: «Siento vergüenza de ese episodio»»

Luli sufrió en 2013 por una polémica e intervenida foto divulgada por la pantalla chica. En aquel año el periodista Michael «Guagüito» Roldán mostró la foto en el programa «Intrusos» y desató un gran controversia.

Cabe señalar que Nicole «Luli» Moreno quedó muy afectada e incluso presento una demanda contra el descontinuado programa de La Red.

«Mira lo que te perdiste»

«Sí hay algo de lo que yo me arrepiento mucho y no le encuentro mucha justificación, con Luli«, inició el comunicador de copuchas en un nuevo episodio de La Divina Comida. Este capitulo además contó con la aparición del actor Santiago Meneghello, y las actrices Javiera Hernández y Teresita Commentz.

Michael Roldán comenzó a desarrollar el tema después de que Santiago Meneghello le consultara si había tenido algún problema con un famosillo. Ante la consulta del actor, el comunicador comenzó a desarrollar su testimonio.

«Yo tuve un viaje a Argentina, me encontré en un momento con gente relacionada a ella y me dicen ‘la Nicole terminó con su pololo, esto le mandó ella a su pololo'», declaró Roldán según lo indicado por Glamorama.

El periodista de farandulandia contó que le había mostrado la foto que había sido enviada al ex de Nicole Moreno. Además estaba acompañada con el mensaje «mira lo que te perdiste».

«En ese momento efectivamente a mí me comió de alguna forma estos deseos de tener una noticia. Me pasaron la fotografía y nosotros la mostramos en pantalla (en el programa Intrusos)», manifestó «guagüito» sobre la ambición periodística del momento.

El arrepentimiento de Roldán

Roldán aclaró que ha aprendido en el camino sobre ese tipo de episodios y que si se le presentara una ocasión similar, no lo pensaría dos veces y rechazaría el ofrecimiento del material.

«Hoy en día si yo me enfrento a un escenario así, claramente esa conversación la pararía. Si a mí me ofrecen una fotografía de alguien de la intimidad, ni cantando se me cruzaría por la cabeza mostrarla», aseguró el periodista de farándula.

Roldán además agregó que que «todo eso lo ha ido aprendiendo en el camino. Así como siento vergüenza de ese episodio», señaló el periodista asegurando que de igual siente orgullo del programa extinto «Intrusos».