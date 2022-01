Nicole Moreno compartió frase motivadora y sacó aplausos en sus redes

Nicole Moreno se ha caracterizado por ser una fuente motivacional en el último tiempo. Y es que la modelo desde que se alejó de la televisión y se concentró en su carrera fitness, refleja una imagen más segura de si misma.

Eso lo confirmó en sus redes sociales tras compartir una foto de ella con una frase inspiracional y recibir una aprobación unánime de sus seguidores.

La reflexión de Luli

«Dale al mundo entero la oportunidad de ver lo grande que eres», fueron las palabras motivaciones de la campeona mundial en Paraguay el pasado diciembre.

La foto y el mensaje fue aprobado en grandes masas, donde destacaron primero fueron los «aplausos» del futbolista y pololo de Luli, Ignacio González. La modelo fitness le respondió «lindo» con un corazoncito rojo, al portero de Deportes Antofagasta. Pero el comentario del «nacho» no fueron las únicas respuestas positivas.

«Hermosa Luli», «Idola, me encanta tu perseverancia y lo aterrizada que eres», «Siempre has sido una grande Luli. Solo que evolucionaste y te volviste mega grande e imparable y eso lo reflejas cada día», dijeron algunos de los comentarios de la publicación que suma casi 16 mil me gusta.

El nuevo proyecto de la chica fitness

Cabe destacar que la modelo volverá pronto a la televisión, pero esta vez siguiendo la linea de su carrera fitness. Y es que la Miss Universo Fitness 2021, conducirá su propio programa sobre «Alimentación, Actividad Física y Salud». Este será transmitido por canal Vive de Vtr y su nombre será «Tu Puedes».

El programa contará con la presencia de distintos profesionales que «entregarán prácticos consejos para animarte a llevar una vida saludable, abordando los cuatro pilares básicos: alimentación, actividad física, psicología y salud», indicó la publicación del anuncio del programa en diciembre del año pasado.

Asimismo, hace un par de semanas volvió de vacaciones agradeciendo ese «merecido descanso» y dijo «pronto comienzo con las grabaciones de mi programa ‘Tu Puedes’. Me tiene emocionada»,