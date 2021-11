¡Se pasó! Las sensuales postales de Nicole Moreno desde Brasil

Con postales de ensueño Nicole Moreno, más conocida como «Luli» ha compartido parte de su estadía en Brasil, donde se encuentra de vacaciones pero también trabajando en su proyecto fitness.

La modelo ha aprovechado el viaje para turistear con su retoño y amigos, así lo ha mostrado vía Instagram donde comparte gran parte de los lugares que se encuentra visitando. Desde el Cristo Redentor, hasta el «pan de azúcar» son algunos de los clásicos sectores que la chica fitness está pisando por estos días.

Sin embargo, no es primera vez que Nicole Moreno visita Brasil, la chiquilla es ya casi una garota, incluso maneja bastante bien el idioma, así se ha podido ver en los videos que comparte.

Además, de disfrutar de unas caipiriñas, la deportista fitness también se encuentra cerrando algunos proyectos. Según comunicó por medio de una transmisión en vivo, Luli va a participar en un encuentro de culturas entre Chile, España y Brasil. En el evento ella estará a cargo de dejar bien arriba el nombre de nuestro país.

Revisa aquí algunas de sus fotografías:

Filtración de contenido erótico

Hace algunas semanas, Nicole Moreno se refirió al lamentable hecho que vivió el año 2013. Según contó la fotografía fue enviada a una ex pareja que vivía en Estados Unidos y difundida por los programas de farándula de la época.

«Voy a ser sincera, esa foto me trajo muchos problemas (…) Me dolió bastante, sufrí y me sentí muy vulnerada», comentó Nicole Moreno.

“Siento que me faltaron el respeto, porque jamás en mi vida me había sacado una foto así”, agregó.

Sin embargo, Nicole Moreno contó que tuvo que llegar a tribunales para poder hacer desaparecer del ciberespacio la fotografía filtrada. “Hice demanda y esa foto ya no debería estar en redes sociales”, contó.

“Yo me la saqué y lo asumo, pero para una persona, no para todo Chile”, explicó Luli en conversación con Javiera Contador.