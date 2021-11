¿Una suggar mami? Pato Torres reveló candente ofrecimiento de persona mayor

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo Pecados Digitales, programa conducido por Javiera Contador. Uno de los invitados fue Pato Torres quién reveló una candente experiencia en las aplicaciones de citas.

El locutor de Radio Corazón contó que luego de su separación de Titi García-Huidobro, se le ocurrió crearse un perfil en la aplicación de citas Tinder, afirmando que «fue muy divertida esa tontera».

«Puse una foto con el torso desnudo, me veía rico, hasta yo me enamoré» contó Pato Torres entre risas.

Sobre como vivió esta experiencia en la aplicación de citas, el locutor soltó que «pongo mi otro nombre, Waldo Torres, y luego me bajé la edad, puse que tenía 55 años» considerando que actualmente tiene 68 años.

«Busqué amigas entre 45 y 55, no se demoraron más de 5 minutos, me llegaron 30 invitaciones, todas mujeres de 40 años, pero representaban 80» aseguró Pato Torres.

Es a raíz de esta situación que el ex Jappening con Ja afirmó que «dije esto no era para mí, y me retiré, no me encontré con nadie».

Para cerrar, Pato Torres aseguró que recibió una propuesta cochinona por parte de una usuaria, la que al final nunca aceptó. «Me llegaban fotos de una mujer, yo diría de unos 80 años fácil, desnuda entera, te lo juro que es cierto».

El duelo de la separación

Por otro lado, el actor se confesó sobre lo complejo que fue su separación. «Es bien especial, porque uno se empieza a acostumbrar a la soledad, porque de repente quieres estar con alguien, y llega el momento y quieres que se vaya».

«Viene mi separación, llega el estallido social, me voy a Colombia, regreso y cuarentena, fue todo junto y se sintió. Fue fuerte porque era estar solo en un departamento y por obligación» agregó Pato Torres.

Aunque finalmente se mostró optimista de encontrar un nuevo amor. «Tengo ganas y me encantaría enamorarme, no con la aprensión que uno tiene cuando estás con una pareja constante. Quiero una amiga, buena onda, que nos entendamos, que podamos salir al teatro, ir a bailar. Me encantaría».