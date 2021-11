Elecciones Presidenciales 2021: ¿Es obligación ir a votar?

El próximo 21 de noviembre Chile se enfrenta a un nuevo proceso de elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejero regional. Por lo tanto las campañas están a la orden del día para marcar bien la papeleta ese fin de semana.

Sin embargo, varios chilenos no están claritos respecto a si es obligación ir a votar en las elecciones. Para que tenga clarita la película, desde el año 2012 Chile se rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario.

¿Es obligatorio el voto?

Esto quiere decir que el domingo 21 de noviembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros, ni tampoco se expone a una multa.

En la actualidad existe un proyecto de ley que busca retomar el voto obligatorio, sin embargo está en su primer trámite constitucional, por lo tanto no tendrá ningún efecto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

¿Qué debo llevar si voy a votar?

Ahora si eres del team de los que está comprometido con la democracia y decides asistir el próximo 21 de noviembre a marcar la papeleta. Debes tener en consideración que cada votante deberá llevar para estas elecciones presidenciales sus propios implementos de protección (alcohol gel con una concentración de al menos 70% , y mascarilla, idealmente quirúrgicas desechables de tres pliegues y sin propaganda política).

Además, según informa el Servel cada votante debe llevar su propio lápiz pasta azul para marcar su preferencia en las correspondientes cédulas de votación, así como para firmar el padrón de mesa.

Sin embargo, es importante que sepas que en caso de que no se alcance el porcentaje de elección habrá una segunda vuelta de elecciones presidenciales fijada para el 19 de diciembre del 2021.