Pablo Chill-E se confiesa sobre su gusto por el rock: «Es rebelde»

Por estos días, Pablo Chill-E está en el centro de la noticia, gracias al lanzamiento de su nueva mixtape ‘Duende Verde’, el que se realizó en plena Plaza Italia y que congregó a una gran cantidad de fanáticos, los que también llegaron a celebrar su cumpleaños.

Es en este contexto que recientemente el artista dio una entrevista a Culto, de La Tercera, donde se refirió a su gusto por el rock y a los históricos artistas que le gusta escuchar, saliéndose del género que lo hizo conocido.

«Me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan», comenzó señalando Pablo Chill-E.

Siguiendo por esta línea, el intérprete de My Blood, agregó: «De los Beatles me gusta esta… I am the Walrus, también esta que la canta uno de ellos, While my guitar gently weeps. De Black Sabbath me gusta Paranoid, yo alucino con Paranoid, me gusta caleta. Con esa me siento así como en un mood (agita la cabeza)… voy manejando y la pongo».

Pablo Chill-E y sus posibles colaboraciones

Junto con esto, Pablo Chill-E se refirió a los motivos por los que le gusta este estilo de música. «Lo que representa el rock y todas esas cosas. Es rebelde, es rebeldía. Eso me gusta de la música del trap, igual es un poco rebelde. Obviamente, no habla de las mismas cosas, pero comparten esa rebeldía, es el único punto en común que tienen».

Para cerrar, el cantante de 23 años habló sobre algunas colaboraciones soñadas y que se alejan del género urbano, aprovechando de dejar a correr la imaginación.

«Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee “Scratch” Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable» afirmó.