Mauricio Pinilla se confiesa sobre su relación con Gala Caldirola: «Somos muy parecidos»

Unos días atrás, Mauricio Pinilla y Gala Caldirola dejaron la grande en el mundo de la farándula, esto luego de que tras meses de fuertes rumores confirmaran a través de redes sociales que están en una relación.

Con una romántica fotito en la que se dan un apasionado beso, el exfutbolista escribió: «El amor es libre y libremente te elijo Gala Caldirola… a volar», desatando todo tipo de comentarios.

A raíz de esta revelación, es que Mauricio Pinilla conversó en exclusiva con Las Últimas Noticias (LUN). Donde se confesó sobre su estado sentimental y cómo ha vivido este último tiempo su relación con la española.

«Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos», comenzó señalando el comentarista.

Siguiendo por esta línea, Mauricio Pinilla agregó que «Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas».

Mientras que con relación a los motivos para mantener su romance en secreto, el ex Universidad de Chile, aseguró que «quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices».

«Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad» cerró.

Gala Caldirola y su relación con Mauricio Pinilla

Hay que mencionar que luego de confirmar el romance con Mauricio Pinilla, la española también quiso compartir un mensaje en el que se refiere a lo que ha sido el encontrar el amor nuevamente.

«Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo», escribió Gala Caldirola en sus historias.