La potente reflexión de Pailita tras su reciente incidente con Carabineros: «Todos podemos equivocarnos»

Pailita ha estado muy presente en los medios durante esta semana. Esto se debe a que este lunes fue detenido por funcionarios de Carabineros.

El cantante se encontraba transitando en un vehículo sin patente, lo que provocó que lo fiscalizarán. Sin embargo, lo que desencadenó su detención serían amenazas en contra de los efectivos policiales.

Este Polémico incidente ha causado múltiples reacciones. Es por esto que recientemente Pailita uso su Instagram para desahogarse.

La potente reflexión de Pailita

«Los amo mucho mi gente, espero tengan un buen día, gracias por estar en las buenas y en las MALAS siempre conmigo. Ha sido un año difícil pero con muchos logros lindos entre medio que no hubiesen sido posible sin el apoyo de ustedes», partió señalando el artista urbano.

«No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos de personas juzgándome por lo que me paso, como si no pudiera cometer un error», complementó Pailita.

«Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana, trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me toco a mi pasar x este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque se que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen», añadió el artista.

«Vamo a seguir remando como siempre pa adelante sin mirar hacía atrás. Vi muchos colegas de la música y paginas que me apoyaron les doy las gracias también, esos son los k valen, porque en las buenas tan todos y las malas los de verdura», agregó Pailita.

«Bendiciones pa todos, voy a seguir igual k siempre, yo me debo a ustedes no lo duden nunca», concluyó Pailita.

