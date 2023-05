La preocupante última publicación en Instagram de Galee Galee y la funa que lo atormentaba

La muerte de Galee Galee y la funa que lo involucraba gatilló teorías respecto a las circunstancias del lamentable hecho. Transcurrían las hora y solo se sabía de su estado crítico, cuando fanáticos y otros artistas urbanos comentaron lo que opinaban al respecto.

En medio de las especulaciones se supo del fatal desenlace. En este sentido, la teoría de que la funa podría tener algo que ver con la muerte de Galee Galee cobró fuerza.

La funa a Galee Galee

No fueron pocos los que comentaron que el trapero habría estado muy conmocionado por la funa en su contra. El artista urbano era objeto de una funa por una supuesta infidelidad. Esta situación lo habría estado perturbando al punto de publicar un preocupante mensaje horas antes de su muerte.

Una joven lo habría acusado de ser infiel. El tema de esta funa a Galee Galee no dejó indiferentes a sus amigos y colegas. Por ejemplo, aKing Savagge, quien expresó en sus redes: “quedo como loco hermano mío, no me la creo, por culpa de las funas que quieren hacer puro daño”.

Última publicación del artista urbano

En sus últimas horas de vida, Gabriel Zúñiga compartió 16 historias en su cuenta de Instagram. La mayoría tenían que ver con su música y publicaciones de otros usuarios que decidió compartir. Pero, fue la última historia la que preocupó a sus seguidores.

«Uds. no saben el daño klo que están haciendo», partía la publicación de letras blancas con fondo negro. «Córtenla wea loko. Van a causar que pasen weas que nadie quiere«, cerraba el críptico mensaje. Esta historia de Instagram fue publicada en la cuenta del artista tan solo unas horas antes de conocerse la noticia de la muerte de Galee Galee.