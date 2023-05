Mauricio Flores comparte emotiva información sobre el tiempo que su hija estuvo en coma: «Nos estábamos comunicando»

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar. En esta instancia estuvo presente Mauricio Flores quien se refirió al estado de salud de hija, que estuvo en coma por un accidente cerebro vascular.

El humorista le comentó al conductor Jean Philippe Cretton que su retoña pudo escucharlo mientras pasó por este trágico momento en el que aún no despertaba. «Yo sentía que nos estábamos comunicando, y se lo pregunté a la doctora, que es la neuropsiquiatra, la neurocirujano, que si ella me podía escuchar, y me dice: ‘Lo más probable es que sí’«.

«¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cuando yo le empezaba a hablar, se producían en la máquina taquicardias. Entonces me decían: ‘¡Ya, ya! Deje de hablarle», agregó.

Además, flores recordó una situación que vivió en una visita a su hija. «Una vez, incluso, me echaron pa’ fuera. Yo le hablaba y ella me estaba sintiendo», mencionó. Además añadió que le decía que «la quería de vuelta».

En este contexto, el comediante también se refirió lo primero que hizo al ver a su hija tras estar tiempo en coma.

La reacción de Mauricio Flores al ver su hija

«Decirle que la amo, que la estaba esperando, que tenía la confianza en Dios que iba a volver» señaló emocionado el ex Morandé Con Compañía.

«No sabía cuándo, porque uno no sabe los tiempos de Dios. Él solo los sabe, pero son perfectos. Porque todo esto tiene un propósito y eso ha sido la unidad, y de en este momento, mi hija incluso todas las cosas, unos inmovilizadores que le pusieron en las piernas, los está guardando, y todo, el kine se los guarda y le dice: ‘Toma, estos son trofeos de guerra, el día de mañana los vas a ver y vas a decir yo estuve a punto de morirme pero le gané a la vida’. Entonces, esto te hace más fuerte» agregó Mauricio Flores.

«Yo creo que esto es lo que está pasando en este momento con Danika. Va a cumplir su sueño, se va a convertir en matrona, y tiene muchas cosas por hacer» comentó durante el programa Flores.